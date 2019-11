Venerdì 29 novembre i funerali di Enea Bruschi

Si terranno nel pomeriggio di venerdì 29 novembre, alle 14,30 nella chiesa della Parrocchia di Sant'Andrea a Serravalle i funerali di Enea Bruschi, il sammarinese di 43 anni trovato senza vita nella sua abitazione il 18 novembre scorso. La salma sarà poi trasferita al Cimitero di Montalbo. Bruschi era molto conosciuto in Repubblica, anche per aver gestito diversi locali in territorio. In anni recenti aveva contribuito a fondare il Birrificio Abusivo, vincitore di numerosi premi.