Vulcano, prescritto il processo sammarinese

Si è concluso con un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione il processo che si era aperto a San Marino nei confronti di alcuni degli imputati dell'operazione italiana “Vulcano”. Francesco Agostinelli, Francesco Sinatra e Francesco Vallefuoco erano accusati di estorsione nei confronti dei fratelli Marco e Roberto Lo Giudice dai quali- secondo le indagini- avrebbero preteso con minacce e violenza la somma di 70 mila euro, per un credito vantato da Fincapital che Agostinelli dichiarava di avere acquisito. L'episodio, per il quale i due fratelli non si sono costituiti parte civile, avvenne l'11 ottobre del 2010 all'interno della finanziaria ed insieme ad altri fece emergere la consapevolezza delle infiltrazioni mafiose tra la Riviera e San Marino. Ricordiamo che in una costola dell'inchiesta arrivata a sentenza a Rimini nel gennaio dello scorso anno, Agostinelli e Sinatra sono stati condannati a rispettivamente 9 anni e 9 anni e mezzo