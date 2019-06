4 volte giocattoli ma per tutti

cinebimbi

È il giusto epilogo per il mitico WOODY il più utile e generoso dei giocattoli con la voce di FABRIZIO FRIZZI sin dal 1995, che ci manca un po'. Dopo 24 anni di storie e 4 capitoli della sega porta al cinema, ogg,i tanti papà e fratelloni rimasti bambini dentro. Lui è la speranza il personaggio immortale che tutti vorrebbero avere a casa non solo come giocattolo... BO POP dopo 20 anni torna e non è più la pastorella timidina e sdolcinata di prima ma si trasforma in un personaggio forte e arrembante molto indipendente: e anche questo è un segno dei tempi PIXAR-DISNEY. Il IV viaggio fa crescere tutti e cambiare anche i giocattoli perché il cambiamento fa parte della vita e non sempre è un nuovo inizio... anche se tutti aspettiamo (bambini di oggi e ragazzi di domani on qualche nonno magari...) un TOY STORY 5 entro i prossimi 2 lustri.

fz