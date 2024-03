40 anni di relazioni San Marino-Brasile: inaugurata la personale di Kobra, ricevuto anche dalla Reggenza

Sentiamo Kobra, Filippo Francini e Federico Pedini Amati

Un mix di colori, cultura e impegno per i temi sociali: la street art di Kobra è strumento di connessione tra popoli e nazioni. Nato alla periferia di San Paolo, in un contesto di marginalità, porta in tutto il mondo il suo messaggio di armonia e solidarietà, raffigurando icone storiche e momenti emblematici. A San Marino non è la prima volta che lascia il segno, come dimostra il murales sulla facciata della Sit, dedicato alla storia del Titano. Questa volta inaugura una mostra al piano terra della Segreteria Turismo, aperta al pubblico fino al 3 settembre.

Per i 40 anni di relazioni tra San Marino e Brasile la donazione di un'opera ad hoc: due mani vicine, da cui volano colombe. La spiegazione sta nel titolo: “Relazioni di pace”. "Potrebbe anche diventare un francobollo, come già successo in passato", commenta il segretario al Turismo Federico Pedini Amati. "La mia arte è espressione di pace e tolleranza - spiega Kobra -. Con il mio lavoro ho portato questi valori in ben 37 Paesi. Uso i colori, nella loro versione più vivace, per rendere vivo questo messaggio".

"San Marino è arricchita da questa esperienza con l'arte - commenta Filippo Francini, ambasciatore di San Marino in Brasile -, che ci rende ancora più riconoscibili. Veicola anche un messaggio di pace, che il Titano da sempre cerca di trasmettere nel mondo ". Occasione per conoscere più da vicino l'artista brasiliano è anche la proiezione del docufilm “Kobra – Self Portrait” al Cinema Concordia.

Una figura ormai legata a San Marino e stimata anche dai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, che lo elogiano in udienza: “I suoi murales, di raro incanto e suggestione – commentano – osservati in silenzio, diffondono e amplificano messaggi dal significato universale, spaziando dalla storia ai temi urgenti della contemporaneità”. A coronare l'apprezzamento della Repubblica per l'artista l'onorificenza di Sant'Agata: "Tutte le persone che la ricevono diventano ufficialmente amici di San Marino - afferma Pedini Amati -. La riceve chi lascia un segno in questa Repubblica, lui l'ha lasciato sia in modo tangibile, sia in termini di valori".

Nel video le interviste a Kobra, Filippo Francini (ambasciatore di San Marino in Brasile) e Federico Pedini Amati (Segretario per il Turismo)