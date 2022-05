41 video cartoline italiane all'Eurovision: anche Rimini, Ravenna e San Marino "romana"

Quest'anno a Torino è stato deciso di presentare l'Italia al mondo attraverso delle video cartoline rappresentanti le bellezze del Bel Paese. Tra le città selezionate, troviamo in vetrina anche Rimini. Nel video girato dal “Drone Leo”, verrà mostrata la spiaggia illuminata dal sole, il centro storico e il Museo di Fellini, per poi arrivare al Castel Sismondo. Tutti i 41 artisti dell’Eurovision sono abbinati a una location italiana. Per l’Emilia Romagna le due città selezionate sono Rimini e Ravenna. Il video sulla riviera sarà mostrato durante la presentazione della cantante svedese, Cornelia Jakobs. Ravenna è abbinata ai Paesi Bassi. Durante l'esibizione di Achille Lauro, presente per San Marino al contest, sarà mostrata la città di Roma. La città romagnola potrà in questo modo presentarsi ad un pubblico di circa 180 milioni di persone attraverso l'esibizione musicale più seguita al mondo, mostrando le immagini di quaranta città selezionate per raccontare l'Italia da nord a sud. Le riprese del video sono state registrate da una troupe della Rai lo scorso 6 marzo a Rimini attraverso telecamere montate su due droni (di cui uno acrobatico) e una su cavalletto. Il video di Rimini si vedrà dunque il 12 maggio, durante la seconda semifinale, in diretta Tv e in abbinamento al gruppo svedese. Se la Svezia passerà la semifinale, il video di Rimini abbinato a questa nazione sarà mandato in onda anche in occasione della finalissima del 14 maggio. Non solo, la video cartolina della città, al termine del passaggio televisivo, sarà prontamente pubblicata sui canali social della Rai e di Eurovision: una ulteriore vetrina promozionale per la città di Rimini.