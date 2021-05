5 minuti per vivere...

La percezione del divenire temporale tra bambini e anziani al mare in 5 minuti di bagni in acqua (intervallo di tempo e di vita conteso... nel trascorso quotidiano) d'estate come spunto narrativo per un capolavoro animato: “FIVE MINUTES” di MIRZOYAN. La regista, specializzata in grafica, è anche sociologa e ha disegnato su uno sketchbook i personaggio (2 bimbi e 2 anziani [la ragazzina fa i capricci -si muove nervosamente e trema dal freddo- ma non vuole uscire mentre la signora anziana bagna la schiena al marito e lo accompagna in mare molto lentamente...] lo scenario è una spiaggia che potrebbe essere Rimini) il tutto durante una vacanza in Montenegro dell'autrice e di un'amica sul Basso Adriatico. Semplice non certo facile respirare poesia e acqua di mare lungo il cammino della vita verso la sorgente... o l'origine.









fz