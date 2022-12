“A muso duro ”, il film su Antonio Maglio sabato al Concordia. Evento promosso dalla Reggenza

Verso la Giornata Internazionale delle persone con disabilità che si celebra sabato 3 dicembre: tanti gli eventi in territorio sammarinese in questi giorni per promuovere il diritto all’uguaglianza. Tra questi la proiezione, sabato alle 15 al Cinema Concordia, del film “A muso duro – Campioni di vita”, incentrato sulla figura di Antonio Maglio, medico e dirigente dell’INAIL che per primo intuì l’importanza dello sport nella vita dei disabili. Evento voluto e promosso dai Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta: la giornata vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore Flavio Insinna, del regista Marco Pontecorvo, dello sceneggiatore Roberto Jannone, oltre alla moglie del Prof. Maglio, Maria Stella Calà Maglio.