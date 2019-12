A Rimini torna 'La Settima Arte-Cinema e Industria'

Torna a Rimini - con la seconda edizione - 'La Settima Arte - Cinema e Industria', la Festa del Cinema ideata e realizzata da Confindustria Romagna per raccontare, promuovere ed aprire un confronto sull'industria e le professioni del cinema. La kermesse andrà in scena dal 3 al 5 aprile. Una tre giorni di eventi gratuiti e aperti a tutti che, nell'edizione 2020, assume un valenza ancora più significativa in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini.

Durante il festival si alterneranno proiezioni, anteprime, masterclass, dibattiti e mostre che culmineranno il 5 aprile al Teatro Galli con la consegna del Premio Confindustria Romagna "Cinema e Industria" attribuito alle figure che caratterizzano il settore, come produttori, distributori, sceneggiatori, scenografi, costumisti, compositori, direttori della fotografia. A scegliere i vincitori una la giuria di esperti presieduta da Pupi Avati.

Ad accompagnare Confindustria Romagna, il Cinema Fulgor, e l'Università degli Studi di Bologna-Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, con il sostegno organizzativo di Romagna Servizi Industriali, la collaborazione del Comune di Rimini e il patrocinio di Anica. "Come imprenditori - osserva il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli - siamo convinti che la cultura rappresenti un motore determinante per la crescita economica del territorio".