A San Marino chiude col botto la XV edizione di Alba sul Monte... in Concerto

Alba sul Monte… in Concerto è stata un successo. 180 persone agli Orti dell’Arciprete per l’ultimo appuntamento della XV edizione. L’alba, quella della natura, non è stata delle migliori, ma il suono avvolgente del Sax di Alessandro Creola, il cristallo di fuoco dell’arpa di Alessandra Ziveri ed un repertorio scelto con intelligenza, hanno reso magica una mattina d’agosto sul Monte Titano. Un'esperienza emozionante per tutti, musicisti, organizzatori e pubblico. L’edizione 2023 di Alba sul Monte… in Concerto è stata costellata da una serie di sold out, grazie alla proposta musicale dell’Associazione Musicale Camerata del Titano attenta alla qualità e alla varietà dei programmi e degli interpreti, e ad un clima che è stato sempre clemente, con alcune mattine davvero spettacolari.