A San Marino una passeggiata per 'respirare' la storia nei luoghi simbolo della Repubblica

Sul Titano è stata una bella domenica di sole arricchita da una passeggiata piena di storia. L'associazione Emma Rossi nel pomeriggio ha organizzato, per cittadini e visitatori, un cammino raccontato nel centro storico. Laura e Valentina Rossi, esperte di storia sammarinese, hanno iniziato il percorso, arricchito da letture e dettagli, alla Porta del Paese, per poi proseguire per le vie di Città con tappe in alcuni dei luoghi simbolo della lunga e leggendaria storia di San Marino.