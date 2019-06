Accordo per la cultura nella continuità

la firma dell'accordo alla Cultura

Siglato l'accordo di collaborazione tra l'Ateneo di Stato e gli Istituti Culturali. Un rinnovato sodalizio scientifico tra realtà didattiche e formative aperte a nuove sinergie anche con i privati. Arte, spettacolo e teatro, ricerca storica e museale nonché educazione alla cittadinanza per studenti e insegnanti in spazi aperti a tutti. Il Magnifico Rettore Corrado Petrocelli e il Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj hanno siglato il protocollo d'intenti puntando su obiettivi comuni basati sulla cooperazione accademica e culturale. Riqualificazione, educazione e didattica, puntando sulle residenze artistiche sono le linee guida concordate per il 2019.

fz

Intervista con CORRADO PETROCELLI Rettore UniRSM