Achille Lauro torna a San Marino: "ho tanta musica da pubblicare" e fa la foto con tutti i fan

Lo aveva promesso dopo la vittoria di “Una voce per San Marino” e l’aveva riconfermato dall'Eurovision di Torino, dove aveva difeso i colori di San Marino, Achille Lauro è tornato a San Marino per incontrare i suoi fans e regalare loro autografi, selfie e anche 10 biglietti per i suoi prossimi concerti, a partire da questa sera a Cattolica. Oltre 500 le ragazze e i ragazzi, molti giovanissimi accompagnati dai genitori, che hanno voluto incontrare l'artista sollecitato dalle domande di Monica Fabbri, raccolte anche tra quelle inviate alla Segreteria al Turismo. Qualche video delle sue performance più note, un po’ di emozione per le parole e i toni usati dall’artista romano e alla fine la grande “cerimonia” dei selfie e degli autografi.