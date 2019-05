Al cinema: ALADINO tra Smith e Williams

Il filone LIVE fa parte del RINASCIMENTO DYSNEYANO dopo DUMBO arriva ALADINO: un classico delle “Mille e una notte” ( storie infinite d'oriente tra Cina e Indie anche in letteratura tra 700 francese e 900 inglese ) successo animato anni Novanta. Mattatore e personaggio in evidenza è IL GENIO della Lampada secondo WILL SMITH: innovativo nella tradizione... Film energico e a tratti divertente per ironia e battute con un amore “femminista” bello tosto tra JASMINE dritta dritta a caccia... del gigante magico e turchino. Coreografie e musical con balletti “bollywoodiani” coloratissimi colgono nel segno. SMITH s'ispira citandolo - secondo noi - a un altro genio del cinema, ROBIN WILLIAMS, capace con la sola voce di superare la DISNEY facendo volare lo spettatore senza il tappeto magico.

fz