Al Nuovo di Dogana l'irresistibile comicità di Lopez e Solenghi

Tullio Sollenghi e Massimo Lopez

Impossibile resistere alla simpatia dei sempre verdi Massimo Lopez e Tullio Solenghi, tornati a San Marino con lo spettacolo “Dov’eravamo rimasti”, esplosivo intreccio di sketch, brani musicali, contributi video. C’è la lectio magistralis di Sgarbi, una favola rivisitata, un incontro tra il presidente Mattarella e Papa Bergoglio, insomma, due ore di puro divertimento, nel perfetto stile Lopez-Solenghi, in linea con i precedenti show che tanto piacciono al pubblico. A fare da filo conduttore l'interazione tra palco e platea, in una sorta di chiacchierata tra amici, con un omaggio all'avanspettacolo e alla comicità di un tempo.