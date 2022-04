Al via il Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi: dalla Scala a Versailles fino a San Marino

La sua "Voce d'angelo" ha conquistato tutto il mondo a partire dal debutto al Teatro alla Scala nel 1946, diretta da Arturo Toscanini nel concerto per la ricostruzione del Teatro, e così la ricordano ancora i suoi numerosissimi ammiratori: Renata Tebaldi quest'anno avrebbe compiuto cento anni, così il Concorso Internazionale di Canto a lei dedicato, organizzato dalla Fondazione Renata Tebaldi e dedicato a giovani candidati di tutto il mondo, quest'anno aumenta la propria valenza con due audizioni live.

Una novità assoluta per la manifestazione: il format del concorso prevede infatti una preselezione live, una audizione vera e propria che, se superata, permetterà l'accesso alle semifinali di settembre, previste, come di consueto, a San Marino. La prima sarà dedicata al repertorio d'Opera da Mozart a tutto il Novecento e si svolgerà a Milano al Teatro alla Scala il 5 maggio, la seconda punterà sul repertorio Antico e Barocco e porterà la Fondazione Tebaldi l'8 Maggio allo Château de Versailles.

Due templi del belcanto che ospiteranno i candidati che potranno iscriversi entro il 20 aprile, sul sito www.fondazionerenatatebaldi.org; i posti verranno assegnati, a discrezione della giuria presieduta da Angelo Nicastro, fra coloro che avranno espresso la volontà di parteciparvi in presenza. Per chi invece opterà per l'invio digitale di due videoregistrazioni, la deadline per le iscrizioni è il 30 Giugno. Il Concorso non è solo l'evento di punta della progettualità della Fondazione Renata Tebaldi ma anche (e soprattutto) un punto di riferimento per i giovani cantanti, con due scritture in palio e 21000 euro di montepremi.