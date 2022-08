Alla Terrazza Dolce Vita un incontro per parlare di diritti umani e di musica

Al salotto culturale del Grand Hotel di Rimini Kerry Kennedy, nipote del defunto presidente degli Stati Uniti JFK e attivista per i diritti umani. In un'intervista in videoconferenza a cura di Giovanni Terzi, racconta la sua attività e quella della fondazione che presiede, la Robert Kennedy Human Rights: "Ho intervistato più di 50 persone che si battono per i diritti umani nella mia vita, tra cui l'arcivescovo Tutu che si è battuto in Sudafrica contro l'apartheid e il Dalai Lama. E posso dire che dobbiamo smettere di pensare all'altro come un nemico e iniziare a vederlo come un fratello. E' in base a questo principio che la fondazione agisce nel mondo con azioni concrete per il rispetto dei diritti umani e portando l'insegnamento nelle scuole di tutti i paesi". E sulla guerra in Ucraina Kennedy ha le idee chiare: "E' un'azione assolutamente illecita da parte della Russia e dobbiamo rimanere coesi per fermarla".

Si passa poi alla musica con Saturnino e Shel Shapiro . E' Simona Ventura a condurre il dialogo tra creatività, storia della musica e brani indimenticabili. Saturnino racconta di quello che più gli è rimasto impresso e della sua carriera come storico bassista di Jovanotti. Infine Shel Shapiro parla dei suoi progetti per il futuro.

Nel video l'intervista di Saturnino, musicista, e Shel Shapiro, cantante.