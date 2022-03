Amori da 'perdere' la testa

SRV_SORELLE_ROBESPIERRE_14_TEATRO_PARMA

Non tutti sanno che, ROBESPIERRE, aveva un fratello e due sorelle... e proprio tra quelle una diventa celebrata scrittrice post rivoluzionaria, che non evoca solo la ghigliottina. Un cognome evocativo, appunto, anche per due attori ironici come i nostri in scene travestiti e trasofrmati in personaggi femminili come avveniva spesso nel teatro elisabettiano o nella commedia dell'arte. In pieno terrore di fine secolo la galera per sole donne diventa il luogo principale per confessare e rivelare mezze verità sconvolgenti su tutti... nell'attesa della liste delle condannate al taglio (della testa). Prima della lama del boia le “comari” del Terzo Stato parlano degli amori che già hanno fatto perder loro, la testa...

