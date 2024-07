Anime 'immaginativi' grazie ai bambini

The imaginary

La fantasia al potere nell'opera targata PONOC più pazza e creativa immaginabile acquisita anche per l'Italia da Netflix dopo il successo della rassegna animata giapponese firmata dallo studio GHIBLI. “L'immaginario” arriva sempre per fortuna dai bambini e cura anche gli adulti. Catalogo di qualità sugli anime e i cartoon d'autore a cominciare dal Giappone ma anche sulla produzione filmica americana. PONOC è un'esclusiva NETFLIX da luglio proprio con le storie di immaginaria follia creativa della primo film THE IMMAGINARY. L'avventura di Amanda e l'amico immaginario Rodger è tratta dal romanzo illustrato di Harold-Gravett e parla d'amore: opere disegnate e dipinte a mano da Ponoc.