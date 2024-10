"Bussole per la tempesta": l'etica nell'economia è il focus che inaugura il Green Festival

Nel video l'intervista a Gabriele Geminiani, patron “Green Festival”, e Francesco Maggio, economista e giornalista

Mostre e convegni, ricco parterre di ospiti “Bussole per la tempesta. Come vivere e non sopravvivere in tempi difficili”, con un titolo ambizioso il Green Festival Montefeltro 2024, nato da una costola del Green Festival San Marino pone al centro argomenti diventati urgenti.

Ai Musei Comunali otto mostre, che saranno aperte al pubblico fino al 15 novembre, ed un parterre di ospiti di richiamo e spessore. Nel giorno dell'inaugurazione l'assessore all'Ambiente Anna Montini sottolinea l'attenzione per il dettaglio dell'organizzazione, la cura negli spazi espositivi, la bellezza che richiama l'attenzione su temi scomodi e delicati.

Nell'arte e nella creatività Gabriele Geminiani, patron del “Green Festival”, ha sempre ravvisato due strumenti di comunicazione trasversali ed efficaci. La bellezza evocativa delle mostre “che si fa portatrice di messaggi etici” mentre la ricerca dell’etica nell'economia è il focus che apre il Festival, con la riflessione del giornalista ed economista Francesco Maggio, e l'invito ad una “bussola improvvisata” nel percorso di pensiero che lascia andare il tecnicismo recuperando l'idea.

