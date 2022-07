"Armonie!" a Borgo Maggiore: al via la rassegna nel centro storico del Castello

Una rassegna 'diffusa' per toccare diversi luoghi simbolo del centro storico e non solo nel segno delle Armonie! E' il concetto che l'associazione Camerata del Titano intende amplificare nei concerti serali di musica classica in programma a luglio e agosto nel Castello di Borgo Maggiore.

Repertorio barocco, il 13 luglio nella Chiesa di Sant'Antimo, con musiche di Carissimi ed altri compositori del primo ‘600. Capolavori assoluti che vedranno coinvolti 8 cantanti e una decina di strumentisti. Musica sacra, come nella migliore tradizione europea, che torna anche il 23 luglio al Santuario Cuore Immacolato di Maria, impreziosita dalla voce del tenore Franco Manzi. Si prosegue il 25 luglio alla Cellina con il quintetto di fisarmoniche di Sergio Scappini. Suggestioni e acustica particolarmente generosa sotto il Loggiato di Piazza Grande per il concerto del pianista Francesco Libetta, uno dei virtuosi ad oggi più acclamati. Ancora la Celletta, infine, per l'ultimo appuntamento con il Maestro Piero Bonaguri e il suo concerto di chitarra. Insomma il meglio dell'armonia musicale, “perché Borgo ha un bel suono – osserva il Maestro Augusto Ciavatta – offre belle vibrazioni”. Un'occasione che inoltre rafforza la collaborazione con la Giunta di Castello.

Nel video le interviste ad Augusto Ciavatta, direttore artistico Associazione Camerata del Titano e Barbara Bollini, Capitano di Castello di Borgo Maggiore.