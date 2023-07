Arte viva, w l'arte, in piazza a Soliera

In piazza le ARTI VIVE, mutabili e (s)fuggenti, fuggite dai teatri, dai musei e dai libri si evolvono a cielo aperto con le più disparate performance artistiche da 16 edizioni, sin dal 2007, ormai. Con la legge regionale sulla Musica, poi, il progetto SOLIDO ha superato le barriera del prima e dopo Covid connettendo in rete Ferrara sotto le Stelle, acieloaperto in Romagna, e ARTI VIVE a Modena. Un mix di realtà regionali e nazionali insieme ai nomi internazionali del momento. Oggi in cartellone il concerto dei tedeschi THE NOTWIST con l'album “Vertigo days” tra elettronica kraut e post-rock (il 7 luglio, invece, l'esibizione di MISS GRIT). Durante la giornata il concorso “2023 caratteri (spazi inclusi)”, un'area letteraria di microdrammaturgia ironica in cui comporre un poemetto o affini in 2023 battute, spazi compresi; il tema è: “profondo! dell'intimo umano ma non nel senso della biancheria...”.