Artisti in Casa: nel weekend la 13esima edizione a Montegiardino

Nel video le interviste ad Antonio Ramberti, direttore artistico di Artisti in Casa, e Giacomo Rinaldi, Capitano di Castello di Montegiardino

Magia, teatro, musica e comicità. Chi entra a Montegiardino nel weekend di Artisti in Casa ha come garanzia il sorriso stampato sulle labbra. Quest'anno le due giornate saranno divise tematicamente, spiegano gli organizzatori. L'intrattenimento di sabato 9, dalle 16 a mezzanotte e mezza, sarà dedicato soprattutto ai più grandi, con oltre 20 spettacoli. Tanti gli artisti, romagnoli e non, in arrivo nel Castello, per riempire case, balconi e salotti di arte e festa. Tra i big gli Skiantos, con la loro musica ironica e dissacrante, Maria Pia Timo, che gira l'Italia con il suo teatro comico, e Auroro Borealo, cantautore che porta sul palco assurdità, divertimento ed energia. Non mancherà una buona rappresentanza di cantautrici, con una casa dedicata alla forza espressiva femminile.

Domenica 10, dalle 16 alle 21, Montegiardino diventerà un luogo magico, dedicato ai bambini, con “Il Castello degli animali strambi e dei maghi senza patente”. Ma queste non sono le uniche sorprese per i visitatori. "Ci sarà la scoperta di molto cantautorato - racconta Antonio Ramberti, direttore artistico dell'evento -, arte antica che è nelle nostre corde. Poi spettacoli di teatro molto interessanti. Per la prima volta ci saranno figuranti travestiti da animali giganti che si aggireranno sui trampoli. Infine il meraviglioso spettacolo di marionette e burattini, Trukitrek".

Un appuntamento, quello di Artisti in Casa, che ormai è diventato irrinunciabile per Montegiardino. "Una manifestazione ormai di punta - commenta Giacomo Rinaldi, Capitano di Castello -, che a settembre porta Montegiardino anche fuori dai confini e lo fa conoscere anche a chi non ha ancora avuto la fortuna di apprezzarlo".

