Associazione San Marino-Italia: "Contribuisci a rendere più verde il Titano"

Torna nel fine settimana il "Progetto Flora" dell'Associazione San Marino-Italia e del Golf Cassa di Risparmio San Marino: invitano la cittadinanza ad “adottare” una delle 100 piante autoctone individuate in Acero Riccio, Ontano napoletano e Pioppo bianco. Nell'ambito del Green Festival, il 26 e il 27 settembre al Podere Lesignano, saranno in vendita e ognuno potrà contribuire ad incrementare il patrimonio arboreo della Repubblica di San Marino. Le piante infatti saranno poi piantumate a Ca Montanaro con la possibilità, per ciascuna, di associare il proprio nome, che figurerà su apposita targa nella sede del Golf.

“Questa opportunità rende gli alberi un simbolo, -dichiara Elisabetta Righi Iwanejko presidente dell'Associazione San Marino-Italia- per ricordare qualcuno che non c'è più o per festeggiare un matrimonio, la nascita di un bambino, un altro avvenimento importante o semplicemente per il gusto di farlo. Gli alberi diventano così custodi di sentimenti e il parco si arricchisce così di nomi, storie, momenti: diventando un mondo familiare di cui avere cura.