"Balamondo" Rea jazz in Trio

Tre musicisti di razza virtuosi dello strumento con il pianista jazz Rea, Ares Tavolazzi già bassista degli Area, e lo storico batterista di varie formazioni italiane Ellade Bandini, grandi amici da sempre nel nome della musica tra improvvisazione e interpretazione. Una curiosità, Bandini e Tavolazzi sono ambedue di scuola ferrarese e con Rea hanno realizzato uno tributo al mitico quartetto dei Beatles in giro per la regione. Insieme hanno collaborato con Mina e Celentano, De André, Dalla, Conte e Paoli dando lustro a un mondo melodico che ha fatto della loro diversità jazzistica un valore aggiunto. Le nuove vie compositive tracciate da Rea rivivono nel TRIO nella tappa cesenate si esibiranno in improvvisazioni su standard americani. Lo show propone al pubblico anche un viaggio accattivante per melodie familiari nella musica leggera.