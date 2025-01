Balfolk: a Serravalle tornano le lezioni di danze popolari

Nei locali del "Tiro a Volo" in zona Ciarulla a Serravalle, tornano oggi 11 gennaio, gli appuntamenti con la musica e la compagnia di SKeggia di Rimini. Per il 3° anno consecutivo, divertimento assicurato. Come sempre partecipato il laboratorio di danze popolari, consigliato per i primi passi, utile per tutti specie per chi si cimenta per la prima volta. Il divertimento continua dalle 21.00 con la SERATA A BALLO in pieno spirito BalFolk. Una iniziativa promossa dalla Giunta di Castello di Serravalle.