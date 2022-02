Ballare la Ferrari a Maranello

Lo spettacolo è un concept di danza in musica classica da coreografie nate sul gioco di parole SUIT-ESC... (Suite Escape), in un luogo che evoca la Ferrari, nel teatro sala spettacoli, già Casa del Popolo e prima ancora Casa del Fascio: dagli anni 60-70 il cinema Eden apre al sogni hollywoodiani e di Cinecittà, e nel 1999 ci pensa la storia che si fa macchina... con l'Auditorium ENZO FERRARI entra in gioco ATER FONDAZIONE multidisciplinare. L'illusione della leggerezza sul linguaggio di “voli in caduta”: gli interpreti si separano e si ostacolano per riunirsi... La fuga in musica da camera sullo spartito pianistico e la pausa che coinvolge i danzatori si nascondono nei contrappunti melodici del piano. Il luogo del gesto artistico ricorda anche il posto mondano (un club o un pub) del jazz come l'auditorium rievoca la sala (cinema) o le case (del fascio e del popolo) senza tempo.

fz