Biglietti agli amici: un'edizione da ricordare

Una partecipazione straordinaria, dalla fila davanti al Teatro Galli della prima serata, alla Piazza sull'Acqua delle altre due giornate. La quarta edizione del festival di racconti, suoni e voci ‘Biglietti agli amici’ ha visto una folla di appassionati, di tutte le età, che hanno ascoltato con interesse tutti gli incontri in programma. Biglietti agli amici cresce, cresce la comunità che con curiosità e partecipazione riempie la collina della Piazza sull'Acqua che ha visto l'incontro tra Sandro Veronesi e Marco Missiroli, Luca Bizzarri e Guia Soncini e l'incanto del live di The Oze. Testimonianza anche dell'associazione non profit EducAid che dal 2000 promuove i diritti umani nei Paesi del Sud del Mondo. Da due decenni opera in Palestina, supportando minori, donne e persone con disabilità. A Biglietti agli Amici 2024, EducAid ha portato una testimonianza diretta della catastrofe umanitaria che affligge quella terra.

Biglietti agli amici saluta così Rimini, pensando già al 2025.