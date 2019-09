Bottiglie in ceramica: inaugurata la mostra con le creazioni artistiche sammarinesi

Inaugurata una nuova mostra al Museo di Stato dedicata alle creazioni artistiche del territorio: le bottiglie in ceramica della raccolta Fondazione Cino Mularoni in collaborazione con gli Istituti Culturali. Un vero e proprio viaggio nel passato, nel periodo degli artisti artigiani sammarinesi del secondo dopoguerra. In esposizione una selezione di bottiglie tra produzioni commerciali e creazioni d'autore. Si trattava di un articolo di largo uso nel ventesimo secolo.

San Marino aveva un ruolo di primo piano in questo settore economico e sul Titano si producevano modelli anche per grandi marchi. Oggetti che sono delle opere di arte e design, con forme di fantasia e stravaganti. L'esposizione è curata da Emanuele Gaudenzi, esperto d'arte e antiquariato e storico della ceramica, e sarà aperta fino al 6 gennaio 2020.