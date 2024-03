Bromance, il duo comico al Nuovo di Dogana con "Artisti in pista"

Nel video l'intervista ad Enea Salicioni e Filippo Matteoni, Bromance

Le nuove leve della comicità sammarinese arrivano a Rtv e si improvvisano anche conduttori del telegiornale. Enea Salicioni e Filippo Matteoni sono i Bromance, un gruppo comico formatosi a fine 2020, i cui membri vengono dalla scuola di teatro e danza creativa BradipoteAtar. Si esibiscono in duo ma anche in versione allargata con Jacopo Giardi, Cristiano Pezzi e Alice Giardi.

Il Titano è per loro fonte di cortocircuiti comici. Apprezzati sul palco di Una Voce per San Marino dopo il recente successo dello spettacolo “Evolution” a Serravalle, i ragazzi hanno trionfato alla rassegna teatrale di Ascoli Piceno "Avis in corto".

Sono impegnati anche nella solidarietà, parteciperanno infatti domani alle 18 al Teatro Nuovo di Dogana, allo spettacolo "Artisti in pista", per raccogliere fondi a sostegno de “Il Castello del Circo”, distrutto dal vento la notte del primo dicembre.

