BTS: pop coreano in multisala

Sono i BEYOND THE SCENE in coreano moderno del sud Bangdan Sonyeodan una boyband di Seoul, che seduce i giovani anche in Europa e negli States. Debutto nel 2013 in casa a stadi pieni per anni anche al cinema e in tv, oggi, sono il gruppo-icona globale per la campagna LOVE MYSELF in “speack Yourself ” per le Nazioni Unite. ARMY è il pezzo internazionale che ha ricevuto l'American Music Awards amato da milioni di teeneger tra Occidente e Oriente asiatico almeno dove è possibile ascoltarli (Corea del Nord a parte). Il film-concertone diretto da Park Jun Soo racconta l'ultimo tour europeo LOVE YUORSELF con 24 spettacoli in 12 città dopo la partenza da Seoul e la chiusura a Parigi con un after-party multimediale. La pellicola si basa anche sulle loro storie condivise con il pubblico dei social media.

