Buon compleanno, Fellas! Rimini lo "AMARICORDA"

BUON COMPLEANNO FEDERICO una festa magica di piazza con migliaia di persone. Ieri per i 100 anni del regista cittadini, ospiti e figuranti, a celebrare il riminese più noto al mondo. Una gigantesca torta di 2 metri con Giulietta e Federico in pan di zucchero ha aperto il pomeriggio tardo, per la dolcezza di tutti, regalata alla gente con una zuppa inglese artigianale. Acrobati e attori come in 81/2 e lo Sceicco bianco, il circo e tanto AMARCORD nelle atmosfere commuoventi ricreate in centro storico. Musiche di Rota e spettacolo in aria con la mongolfiera e l'altalena dei sogni per le acrobazie del clown Kai Leclerc. Luci della ribalta, totem e gigantografie, davanti al Teatro Galli prima dello spettacolo musicale finale. VINCE TEMPERA con la sua SYMPHONITALY insieme alla OLES del Salento ha guidato e diretto 48 elementi. I musicisti hanno interpretato e riletto per oltre due ore le partiture originali dai film con immagini e suggestioni per il pubblico in platea che a tratti batteva le mani. “TUTTO S'IMMAGINA” e si realizza a Rimini - ha detto il sindaco Gnassi dopo lo spettacolo - per un compleanno lungo un anno aspettando Giulietta.

