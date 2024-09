Buon compleanno Sophia Loren!

Il 20 settembre 1934 nasce Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, una tra le più grandi attrici di tutti i tempi.

Dopo aver vinto alcuni concorsi di bellezza e aver posato per fotoromanzi, esordisce nel cinema come comparsa. Negli anni '50 inizia a ricoprire i primi ruoli importanti, come quello in Due Notti Con Cleopatra. Prima di approdare ad Hollywood ha lavorato con i più grandi nomi della cinematografia italiana, come Totò, De Sica, Mastroianni e Sordi. Negli Stati Uniti ha recitato al fianco di Marlon Brando, Cary Grant Clark Gable, Gregory Peck, Richard Burton e John Wayne. Nel 1991 riceve un Oscar alla Carriera.

La cittadina onoraria di Napoli, sarà festeggiata con una sfilata nei Quartieri Spagnoli targata Dolce&Gabbana, con gli stilisti che le hanno dedicato anche un rossetto.

In occasione dell'80esimo compleanno di Sophia Loren, la San Marino RTV aveva dedicato alla diva una serata di musica e cinema: lo speciale Omaggio a Sophia, per rivivere i momenti più emozionanti della sua carriera, accompagnati dell'Orchestra Sinfonica della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Carlo Ponti.