Calda accoglienza per Serhat ad Amsterdam

Primo evento promozionale ieri sera per Serhat ad Amsterdam. Location affollata, 5000 presenze, pubblico molto 'caldo', per un Serhat ancora in fase di riscaldamento o forse proprio stancato dalle tantissime interviste del pomeriggio. 'Quando a metà pomeriggio ci hanno chiamato per il sound check, abbiamo lasciato una coda di almeno - e non voglio esagerare - almeno 20 giornalisti', ci ha detto il manager di Serhat Marco Vannuzzi presente all'evento. 'Eravamo sicuramente i fan favorite e questo mi fa ben sperare per il nostro ingresso in finale'. Favorita alla vittoria finale invece la Svizzera, assente dal palmares eurovisivo dal 1988 quando vinse con la canadese Celine Dion.