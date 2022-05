Chapiteau: il teatro del tendone, "nelle foglie"

Come al circo, CHAPITEAU è il tendone alla francese del secolo scorso dove acrobati, funamboli e trapezisti, clown e fantasisti, volavono... sulla testa della gente: e tutti col naso all'insù. “La dolce follia” dei teatranti nelle Foglie è in aria e in terra, come si conviene. La pista e il tendone dello “sciapitone”, storpiano comicamente, così, la parola i circensi napoletani, dove vanno a cominciare gli argentini e catalani Maldimar&El Niño del Retrete. Tango e comicità per due circensi pazzi. Marta Finanzi e Nicolas Benincasa in un progetto culturale itinerante con il Teatro nelle Foglie anche in spettacoli e laboratori per giovani e scuole. La formula è semplice: prendi un'acrobata spericolata, mettila (appendila) a far circo di strada e sguinzaglia nella stessa piazza un folle clown, il risultato sarà esplosivo...

