Chiusa la prima fase di selezioni dell'Eurovision Song Contest 2022 di San Marino

Nel video Federico Pedini Amati, Rossella Zitiello Giulia Vitri e Nanowar of Steel

Ci si diverte, si canta e si balla sul palco del Teatro Titano: sono oltre 400 gli artisti arrivati da tutto il mondo per sfidarsi a suon di note e arrivare a rappresentare San Marino all'Eurovision 2022 in programma a Torino. Per i primi tre classificati in palio fino a 7mila euro, mentre i primi nove gareggeranno in finalissima contro altri nove big italiani invitati da Media Evolution. "E' una novità assoluta in Repubblica - commenta il Segretario per il Turismo Pedini Amati -. E' una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti".







Oggi si è conclusa la prima sessione, mentre la seconda si svolgerà dal 3 all'11 gennaio. Appuntamento a febbraio per la finalissima. Ma c'è ancora tempo fino all'8 gennaio per iscriversi. "Il teatro è molto carino e crea un'atmosfera intima - racconta Rossella Zitiello, cantante in gara -. Mi sono proprio divertita e liberata, dopo tanto che non si poteva cantare". "Sono sammarinese e questo contest mi ha dato l'opportunità di partecipare a qualcosa in cui credo veramente - afferma Giulia Vitri, altra concorrente -. Secondo me si trasmette tramite il corpo e la voce, non siamo solo quello che indossiamo ma quello che portiamo dentro". All'Eurovision, poi, se ne vedono di tutti i colori, nel vero senso della parola, come si può vedere dai costumi del gruppo Nanowar of Steel, che affermano: "Vogliamo portare sul palco dell'Eurovision il valore della bellezza sopra alla bravura musicale".

