Circa la "paccottiglia" del Circo Pacco

“Le cialtronerie di qualità superiore” (extralarge e deluxe) nascono dal Circo Pacco (sin dal 2012) di Alessandro Galletti e Francesco Garuti nello CHAPITEU (tendone) che non c'è: un circo senza circo, interiore... Teatro nudo e fisico, clownerie in PACCOTTIGLIA d'autore con Teatro Necessario, allo stato puro: purissimo. Una coppia comica in continua competizione, in lotta, fino al ridicolo (parodia della vita di tutti i santi giorni). Scuola lecoquiana torinese direttamente dal progetto ZELIG STREET due autentici cialtroni ci 'fregano' ancora una volta in uno spettacolo muto che fa parlare...