Colorare le persone: i nostri liceali recitano l'uomo oltre l'uomo

Lo spettacolo al Nuovo

Il Gruppo di Teatro della Scuola Secondaria Superiore aperto ai giovani di ogni età e indirizzo ha lavorato durante l'anno al tema elettivo, sperimentale - guidati dal docente ALAN SCARPELLINI - a partire dai “COLORI”. 10 ragazzi e ragazze hanno messo in scena “Storie di persone (che come loro hanno un colore) e di colori come persone”. Un tema creativo in una piece teatrale fatta di performance (azioni e situazioni mimiche, sceniche, recitate) su testi originali scritti dai partecipanti e modulati sul COLORE (la luce dentro ognuno), che ogni persona in quanto tale emana. L'effetto condiviso anche dal pubblico è una partitura: colorare la musica... Da Murakami a Picasso: Il corpo traspare in un alone/ disegnando i contorni a colori di ogni uomo e donna/ che vivono emozioni facendo trapelare una sfumatura speciale irripetibile//, come di INDACO...

fz