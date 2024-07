Come mangiarsi un galletto francese

Un pollo alla francese da cucinare ai peperoni ma soprattutto da comprare, spennare e... scappare. Linda e la mamma alla disperata ricerca di un 'polletto' (poulet) da cucinare non senza le difficoltà urbane di chi dalla città cerca un animale da cortile che generalmente vive in campagna. Uno sciopero generale cittadino si mette in mezzo alla contesa tra il volatile (preda per modo di dire) e le due donne (la mamma deve farsi perdonare di aver sgridato la figlia per niente). Paulette proprio non ci sa fare/ a cucinare/ e pur di farsi perdonare/ lo deve trovare/ (il pollo) nel casino generale/. Al centro l'infanzia di tutti, genitori compresi, il rapporto madre-figlia passa per un semplice gesto d'amore: mangiare (a scapito, però, di un essere vivente che è un tentino restio a collaborare...). Il “chicken” d'Oltralpe è un galletto francese e si sa far valere!