Commedia comica in salsa romana

Film tratto da un testo teatrale riadattato per il cinema, diretto da Francesco Mandelli costruito su misura per il noto conduttore televisivo e attore comico, MAX GIUSTI. La storia è presto detta: poter recuperare un minuto, non di più, riavvolgendo la vita cercando di riacciuffarla a piacimento, pezzo per pezzo tornando indietro, magari un po' troppo... Un vecchio attrezzo telefonico smartphone di prima generazione, più cellulare che altro, è capace con una chiamata di recuperare il tempo perduto permettendo al padrone di cambiare la quotidianità intorno a sé. Claudio ormai cinquantenne senza futuro con il solito divorzio alle spalle e l'amico squattrinato e traffichino Ascanio (Paolo Calabresi) tentano l'impossibile per sopravvivere. La finzione dilettantesca alla romanesca gira tutta intorno al quesito: minuto per minuto si può tornare punto a capo!?.

