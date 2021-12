Conclusi gli Open day della Scuola superiore di San Marino

Scegliere la scuola da frequentare non è mai stato facile. Districarsi tra i vari indirizzi e capire quali sono le proprie attitudini. Per aiutare i ragazzi in questa scelta, a San Marino la Scuola superiore si è aperta a loro con gli Open day, che si sono tenuti questo pomeriggio e sabato scorsa. Futuri alunni e genitori hanno ascoltato le presentazioni dei vari licei e istituti tecnici, tenute dai professori e dagli studenti dell'ultimo anno o da quelli che hanno da poco finito la scuola. "E' andata molto bene - racconta Andrea Menicucci, studente del quinto anno del liceo classico - ho avuto modo di parlare con i ragazzi e di rassicurarli sulla loro scelta". Tante le domande rivolte dagli alunni di terza media ai colleghi più grandi: "Mi hanno fatto domande sull'organizzazione delle giornate - spiega Elena Sarti, all'ultimo anno del liceo scientifico -. Se è possibile gestire lo studio assieme a uno sport agonistico o alla passione per la musica. Poi mi hanno chiesto informazioni sulle certificazioni in inglese". Grande partecipazione dunque durante i due appuntamenti, che hanno permesso ai ragazzi di seguire tutti gli incontri di loro interesse. "I genitori hanno prenotato la presentazione che volevano ascoltare - illustra Sandy Berti, vicepreside della Scuola superiore di San Marino -, tenuta dagli insegnanti dell'indirizzo, da ragazzi dell'ultimo anno ed ex studenti".

Nel video le interviste a Andrea Menicucci (studente del quinto anno del liceo classico), Elena Sarti (all'ultimo anno del liceo scientifico) e Sandy Berti (vicepreside della Scuola superiore di San Marino)