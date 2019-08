Coppia di Busto Arsizio vince la Play Deejay San Marino Vip Experience

Una esperienza in qualche modo unica per i vincitori della Play DeeJay San Marino Experience, il contest promosso dall'Ufficio del Turismo, in collaborazione con San Marino Peformance nell'ambito di DeeJay On Stage. Antonella e Gianluca, una coppia di Busto Arsizio, hanno avuto l'opportunità di visitare San Marino in un modo insolito, accompagnati da un testimonial d'eccezione: Rudy Zerbi.

Prima la salita in funivia verso il centro storico, poi la visita privata a Palazzo Pubblico, guidati dal racconto esperto dell'avvocato Giovanna Crescentini. Dopo una passeggiata in Città, la cena curata dallo chef stellato Luigi Sartini nello scenario suggestivo della Prima Torre. L'emozione degli ospiti: promettono di tornare sul Titano per il Natale delle Meraviglie con tutta la famiglia e il ringraziamento nelle loro parole: “il racconto della vostra storia e delle vostre istituzioni ci ha affascinato”.