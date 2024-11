Dall’Università di San Marino un approfondimento sul cinema in Repubblica

Il nuovo quaderno del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino esplora le pellicole girate sul Titano a metà del secolo scorso e il contributo dell'architetto e scenografo sammarinese Vittorio Valentini, attivo a Cinecittà tra gli anni ’30 e ’50.

Intitolato "Il ruolo della cultura cinematografica in Europa e l’avvento del cinema internazionale a San Marino”, il testo analizza due film girati in Repubblica: Lo sconosciuto di San Marino, con Vittorio De Sica e Anna Magnani, e Il principe delle volpi, con Orson Welles e Tyrone Power.

Valentini, che ha collaborato a produzioni come Ben-Hur e Quo Vadis?, ha giocato un ruolo fondamentale nel proporre San Marino come location cinematografica. Il quaderno sottolinea l'importanza del cinema come espressione culturale e descrive il supporto dell'Unione Europea al settore audiovisivo per promuovere coesione sociale e una cittadinanza europea consapevole.

Il documento, disponibile gratuitamente sul sito dell'università, include i contenuti della lectio magistralis di D’Amelio al festival “San Marino in Europa, l’Europa a San Marino”.