Dante Alighieri e Ambasciata d'Italia per celebrare 200 anni de "L'Infinito"

A Palazzo Graziani Franco Capicchioni e Guido Cerboni hanno aperto gli eventi in Repubblica in occasione della XIX Settimana della lingua italiana: la prima delle due opere cinematografiche è dedicata al bicentenario della poesia “L’Infinito” di Giacomo Leopardi. Comitato Sammarinese della “Società Dante Alighieri” e Ambasciata d'Italia hanno presentato il film “Il giovane favoloso”, che racconta proprio la vita del giovane poeta, in una straordinaria interpretazione di Elio Germano. Giovedì 24 ottobre, al Cinema Concordia di Borgo Maggiore, questa volta con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e l’Istruzione, l'Ambasciata promuoverà il film “Io, Leonardo”, legato al 500esimo anniversario della morte del genio rinascimentale.