Dante tra iconografia e scrittura: da lunedì 19 le mostre in Ambasciata d'Italia e Valloni

Allestimento in fieri in Ambasciata, tra iconografia e scrittura. Ci sono le illustrazioni dantesche di Amos Nattini, 1921, per il Ministero degli Esteri. C'è la contemporaneità, con Dante e la Commedia miniata in graphic-novel, del fumettista americano George Cochrane.

“Abbiamo deciso di completare le manifestazioni di quest'anno con un evento che si tenesse qui in Ambasciata – dice l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri – nel convincimento che sia l'immagine, sia la lingua ci accomunino in modo molto stretto”.









Dal pop ai manoscritti, con 12 fac-simile sui 30 esistenti nelle biblioteche di tutto il mondo: “Sono riproduzione in fac-simile di manoscritti miniati – spiega l'Ambasciatrice, Maria Giovanna Fadiga, curatrice della mostra - in numero congruo, circa la metà, dei manoscritti danteschi esistenti, tutti entro il 1350 e il 1450”.

Una esposizione che viaggia in parallelo, nel segno della collaborazione fra San Marino e Ambasciata d'Italia, con la Biblioteca di Stato che esporrà “Testimoni Nascosti”, con frammenti trecenteschi della Commedia dall'Archivio Storico Comunale di Fossato di Vico. “La collaborazione fra territori è un messaggio in sé – commenta il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi -; la cultura spesso arriva prima, oppure sottolinea questo valore: collaborare con l'Italia e con i territori che ci circondano è una politica che stiamo portando avanti su più piani nel Governo, dal turismo, alla politica estera, allo sviluppo delle infrastrutture. Il messaggio – prosegue Belluzzi – è quello di una forte di collaborazione su questo progetto e sui progetti che porteremo avanti nel 2022”.

Nel video, le interviste all'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri; all'Ambasciatrice, Maria Giovanna Fadiga, curatrice della mostra e al Segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi