Demos: serata pubblica sulla crisi ucraina. Al centro l'analisi "controcorrente" di Tiziana Alterio

Protagonista dell'appuntamento la visione controcorrente di Tiziana Alterio. In passato collaborazioni con grandi emittenti nazionali italiane; si definisce oggi giornalista d'inchiesta indipendente, attivista. Sguardo distante anni luce dalla narrazione dominante, anche sul conflitto in Ucraina. Per Demos la persona giusta, per un'analisi senza filtri – nella sua complessità – di una guerra che potrebbe avere ripercussioni profonde sull'intero Continente. Ricca la produzione di Alterio. “Putin”, il titolo della sua ultima opera: per raccontare ciò che sta accadendo, anche alla luce della storia dei rapporti russo-americani, dell'idea di mondo multipolare che - ad avviso della giornalista - viene promossa dal Cremlino. Si scopre allora un'altra verità – afferma -, che non viene raccontata. Riflessioni, dunque, nell'incontro con la cittadinanza, sul ruolo che sta assumendo l'Europa; ed il futuro che eventualmente si potrebbe paventare per San Marino all'interno del sistema comunitario.

Nel servizio le interviste alla giornalista Tiziana Alterio e a Carlo Boffa: Coordinatore Demos - Democrazia Solidale