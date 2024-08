Dieci giorni di trasgressione televisiva

Boccaccio apre così il suo DECAMERON della donna: “Lidia s'innamorò forte, tanto che né dì né notte che in altra parte che con lui aver poteva il pensiere”, e le sue 100 novelle gravitano intorno ad amore e morte: THE DECAMERON di Kathleen Jordan è comunque un gioco di classe imperniato sul binomio maschio-femmina contro le regole sociali. 10 giorni per 3 uomini e 7 donne in 100 raccontini boccacceschi diventano 8 episodi in una serie sulla peste pandemica del 1348 che tanto rimanda al COVID. Villa Santa dimora di trasgressione è il luogo in cui donna chiede uomo che “abbia bisogno di ricchezza che ricchezza abbia bisogno d'uomo”.