Donna "Dentro", la famiglia...

San Marino Teatro e Scienze Umane dell'università insieme alla Authority delle Pari Opportunità hanno voluto una serata (molto partecipata, tra l'altro e da tanti uomini) per parlare, capire e pensare, la donna. Lo strumento è l'azione teatrale di narrazione per indagare abusi e costrizioni soprattutto private e domestiche censurate proprio dai famigliari: ed è qui la vera violenza!. “Le verità chiusa nei corpi”, DENTRO, (scrive l'autrice militante) la violenza sessuale di un padre sulla figlia nascosta in un segreto CONTRO la madre. Nessun colpevole, nessun epilogo, solo un infinito primo atto... il SILENZIO.

