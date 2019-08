È morto Peter Fonda, leggendario interprete di Easy Rider

È morto a Los Angeles Peter Fonda. Aveva 79 anni. Due volte nominato all'Oscar, Peter Fonda è il leggendario interprete di 'Easy Rider', il film che ha segnato una generazione.

Fonda, fratello di Jane Fonda e figlio di Henry Fonda, è deceduto a causa di problemi respiratori dovuti a un cancro ai polmoni. "È uno dei momenti più tristi della nostra vita e non siamo in grado di trovare le parole adatte per descrivere il nostro dolore", afferma la famiglia, invitando tutti i fan "a celebrare il suo indomabile spirito e il suo amore per la vita".