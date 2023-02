Ecco le materie del secondo scritto: latino al Classico, matematica allo Scientifico

È sempre una data attesa, quella che vede fissare le materie d'esame per il secondo scritto di maturità. Con decreto emesso ieri, eccole così indicate: per il Liceo Classico, il latino; per il linguistico, una lingua a scelta tra inglese, francese, e tedesco; matematica allo Scientifico, mentre per l'indirizzo Economico, scelta Economia Aziendale. Naturalmente, per quanto riguarda la prima prova, italiano per tutti i 113 studenti maturandi delle Superiori del Titano, che siederanno sui banchi per l'ultima volta a conclusione del percorso delle superiori, nella settimana che va dal 18 al 23 giugno, date non ancora ufficializzate. L’Esame si completerà naturalmente con un colloquio finale, che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo e culturale degli studenti.



Materie per lo scritto già diffuse anche in Italia – ricordando che sono oltre 150 gli studenti sammarinesi, che frequentano le superiori in istituti extraconfine. Il 21 giugno, la prova di italiano – saranno 7 le tracce ministeriali tra le quali scegliere – il giorno successivo il secondo scritto, sempre ministeriale, con materie scelte in base agli Istituti. Per indicarne solo alcune: latino per il Classico, matematica allo Scientifico; scienze umane a Scienze Umane; al Linguistico. la lingua straniera1; per l'Artistico, Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi.