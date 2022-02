Ecco Lorena Cesarini, seconda presentatrice per Sanremo: "Sono felice di arrivare a più persone"

Nel servizio della corrispondente Francesca Biliotti sentiamo Amadeus e Lorena Cesarini

Amadeus decisamente raggiante, non poteva che parlare subito dei numeri, la prima serata ha raccolto dati entusiasmanti, di gran lunga superiori a quelli dello scorso anno quando l'unica cosa da fare, in pratica, era restarsene a casa. Subito dopo la gioia però, la brutta notizia. La Rai annuncia la morte dell'immensa Monica Vitti, e la sala stampa si alza in piedi per un lungo applauso. Ma non si può indugiare troppo, si parla della seconda serata, insieme alla nuova conduttrice che affiancherà Amadeus, la giovane attrice Lorena Cesarini. Ci saranno Laura Pausini, Arisa e Malika Ayane. Non Luca Argentero, colpito da un lutto in famiglia. Dalla nave ormeggiata davanti al porto di Sanremo, Orietta Berti e Fabio Rovazzi ospiteranno Ermal Meta. E Fiorello? Chissà se tornerà, scherza Amadeus, che lo chiama a sorpresa durante la conferenza stampa.

Nel video le interviste a Amadeus e a Lorena Cesarini, co-conduttrice della seconda serata